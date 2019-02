Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fußgänger angefahren

Pirmasens (ots)

Als am 20.02. gegen 09.00 Uhr ein 39-jähriger PKW-Fahrer von der Bahnhofstraße nach links in die Gärtnerstraße abbog, übersah er einen 27-jährigen Fußgänger, der gerade bei "grün" zeigender Fußgängerampel die Gärtnerstraße überqueren wollte, und erfasste diesen. Der 27-jährige wurde über die Motorhaube auf die Straße geschleudert. Glücklicherweise wurde der 27-jährige bei dem Unfall "nur" leicht verletzt, aber vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, wurde aber durch einen Zeugen verfolgt und hielt schließlich in der Schützenstraße an und kam zur Unfallstelle zurück. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren u. a. wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Am Auto des 39-jährigen entstand nach bisherigen Ermittlungen kein Schaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell