POL-PDPS: Verkehrsunfallfluchten

Zweibrücken

In zwei Fällen sucht die Polizei die Verursacher von Verkehrsunfällen, da diese sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hatten.

Nachfolgend die Unfälle im Überblick:

Zeit: 20.02.2019, 18:30 Uhr - 21.02.2019, 08:00 Uhr Ort: Zweibrücken, Etzelweg 114 SV: Ein weißer Mercedes-Benz-Atego, der am Fahrbahnrand geparkt war, wurde von einem unbekannten Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren gestreift, so dass der linke untere Außenspiegel beschädigt wurde (Schaden ca. 500 EUR). Der Verursacher entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeit: 20.02.2019, 11:20 Uhr - 11:30 Uhr Ort: Zweibrücken, Wilkstraße 2, Parkplatz eines Baumarktes SV: Ein in einer markierten Parkbox geparkter schwarzer Mitsubishi ASX wurde von einem unbekannten Fahrzeug großflächig am hinteren senkrechten Teil des Kofferraumdeckels beschädigt (Schaden ca. 2.000 EUR). Als Verursacher dürfte ein höheres Fahrzeug bzw. ein Fahrzeug mit einem beladenen Anhänger und überstehender Ladung in Frage kommen, denn die Stoßstange des Mitsubishi ist unbeschädigt.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der beiden Unfälle.

Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken





