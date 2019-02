Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Pirmasens (ots)

In der Nacht vom 20.02. auf den 21.02. stieß in der Wildstraße ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Vorbeifahren gegen die Fahrertür eines schwarzen PKW Ford Focus und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von ca. 100 Euro zu kümmern. Hinweise können an die Polizei Pirmasens unter der Tel. 06331/5200 gerichtet werden.

