Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Tochter verhindert Trickbetrug

Ennepetal (ots)

Am Montag, gegen 11:00 Uhr, erhielt eine 85-jährige Ennepetalerin einen Anruf von ihrem vermeintlichen Enkelsohn. Der "Enkel" sagte, dass er einen Verkehrsunfall habe und nun dringend eine fünfstellige Bargeldsumme benötige, um den Schaden zu reparieren. In dem Glauben, dass es sich tatsächlich um ihren Enkel handele und der in einer Notlage sei, machte sich die Dame daraufhin auf den Weg zu ihrer Bank und hob das Geld ab. Am Abend kam es zu zwei weiteren Telefonaten mit den Betrügern. Beim letzten gab sich die Person als Polizeibeamtin aus und spielte der Seniorin vor, dass sie Opfer eines versuchten Betruges geworden sei und man die Bargeldsumme nun sicherstellen müsse, es würde daher gleich ein Polizeibeamter vorbeikommen. Das Telefonat wurde durch die Tochter des Opfers mit angehört, die sich zufällig in der Wohnung befand. Diese beendete das Telefongespräch und verständigte die echte Polizei. Zu einer Geldübergabe ist es nicht gekommen.

