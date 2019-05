Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat die Baumkronen abgerissen?

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte Täter haben auf dem Schulhof der Realschule Plus zwei Bäume beschädigt. Die Polizei sucht nach den Verantwortlichen und bittet unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 um Zeugenhinweise.

Am Montagmorgen wurde die traurige "Bescherung" auf dem Schulgelände in der Jahnstraße entdeckt: Unbekannte hatten übers Wochenende an den beiden Bäumen die komplette Krone heruntergerissen, so dass nur noch der Stamm stehen blieb. Die beiden Baumkronen ließen die Täter auf dem Schulhof liegen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Täterhinweise gibt es bislang nicht. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagmittag, 13.30 Uhr, und Montagmorgen, 7.30 Uhr. | cri

