Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beute dreistellig - Sachschaden fünfstellig

Kaiserslautern (ots)

Hohen Sachschaden haben Einbrecher in der Nacht zu Dienstag in der Stiftsstraße angerichtet. Am frühen Dienstagmorgen wurde festgestellt, dass unbekannte Täter über Nacht in ein kirchliches Bürogebäude eingedrungen sind und bei ihrer Suche nach Beute eine Vielzahl von Türen gewaltsam geöffnet haben. Sowohl im Erdgeschoss als auch im Obergeschoss verschafften sich die Eindringlinge Zugang zu den Büroräumen, indem sie Türen aufbrachen oder -traten.

Gestohlen wurde nach den bisherigen Überprüfungen lediglich ein geringer Bargeldbetrag. Der Sachschaden dürfte jedoch im fünfstelligen Bereich liegen.

Die Tatzeit liegt zwischen Montagabend, 18 Uhr, und Dienstagmorgen, 6.30 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kripo Kaiserslautern zu melden. | cri

