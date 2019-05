Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hartnäckige Betrüger

Stadt und Landkreis Kaiserslautern (ots)

Einen offenbar hartnäckigen Betrüger hat eine Frau aus dem Stadtgebiet am Dienstag der Polizei gemeldet. Wie die 74-Jährige mitteilte, erhielt sie innerhalb einer Woche ungefähr zehn Anrufe des unbekannten Mannes. Immer wieder forderte der Unbekannte sie in englischer Sprache auf, ihren Computer anzuschalten. Alles Weitere verstand die Dame aufgrund fehlender Englischkenntnisse nicht. Sie beendete jeweils die Telefonate. Nach dem x-ten Anruf des Mannes wurde es der Seniorin dann aber zu bunt, weshalb sie die Polizei einschaltete - und bei der Gelegenheit von den Beamten erfuhr, dass die "Microsoft-Masche" eine gängige Betrugsmasche ist, um persönliche Daten der ausgewählten Opfer auszuspähen. Deshalb laufen jetzt weitere Ermittlungen.

Auch in Mehlingen klingelte am Dienstagvormittag bei einer Frau das Telefon und es meldete sich ein Mann in englischer Sprache. Als der Anrufer behauptete, Microsoft-Mitarbeiter zu sein, erkannte die 60-Jährige die Betrugsmasche und beendete das Gespräch, indem sie einfach auflegte. - Anschließend erstattete sie Anzeige wegen (versuchten) Betrugs bei der Kripo Kaiserslautern.

Als ziemlich hartnäckig erwies sich auch ein Betrüger, der eine Frau aus dem Stadtgebiet mit einem Gewinnversprechen "ködern" wollte. Wie die 81-Jährige am Dienstag anzeigte, erhielt sie insgesamt sieben Anrufe des Unbekannten, der immer wieder behauptete, sie habe Geld gewonnen. Jedesmal forderte der Anrufer die Frau auf, ihre Kontodaten mitzuteilen - was diese aber immer wieder ablehnte. Als sich die Seniorin ihrem Sohn anvertraute, schaltete dieser die Polizei ein... | cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell