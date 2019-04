Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (261/2019)Nachtragsmeldung zu unserer Meldung 260/2019, Unfall mit Sattelzug und Sperrung der A38, Auffahrt A7 Richtung Kassel

Göttingen (ots)

Göttingen, BAB38, AD Drammetal, Auffahrt auf die BAB7 Rtg. Kassel, Samstag, 13.04.2019, 16:05 Uhr (fre) - Der Führer eines türkischen Sattelzuges befährt die A38 in Richtung A7 und beabsichtigt am AD Drammetal auf die A7 in Richtung Kassel aufzufahren. Nach derzeitigen Ermittlungen verbremst er sich im Kurvenbereich vor einer stationären Radaranlage. Der Sattelzug knickt zwischen Auflieger und Sattelzugmaschine ein und stellt sich quer zur Fahrbahn. An den Schutzplanken wird der Tank beschädigt. Dadurch tritt Dieselkraftstoff aus. Dieser wird durch die Autobahnmeisterei und die Feuerwehr aufgefangen. Die Untere Wasserbehörde, die Ortfeuerwehren Friedland, Groß Schneen und Obernjesa mit 30 Kameraden unter Leitung des Gemeindebrandmeisters, ein Rettungswagen und 2 Funkstreifenwagen der Göttinger Autobahnpolizei waren vor Ort. Der Lkw Fahrer wurde verletzt einem Göttinger Krankenhaus zugeführt und dort stationär aufgenommen. Der Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 65.000 EUR geschätzt. Ein Abschleppunternehmen übernahm die Bergung des Lkw. Die Fahrbahn musste bis 23:45 Uhr gesperrt bleiben, weil noch Erdreich ausgetauscht werden musste. Auf den Umleitungsstrecken ergaben sich keinerlei Verkehrsprobleme.

