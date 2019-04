Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (260/2019)Rosdorf/Dramfeld(fs), BAB 38, Auffahrt zur BAB 7 in Rtg.Kassel, verunfallter Sattelzug blockiert im AD Drammetal die Einfahrt zur BAB 7.

Göttingen (ots)

Am 13.04.2019, um 16.06 Uhr, ist im AD Drammetal ein Sattelzug im Kurvenbereich der Überfahrt von der BAB 38 zur BAB 7 in Rtg. Kassel verunfallt. Der Sattelzug steht quer und blockiert die Überfahrt in kompletter Fahrbahnbreite. Aufgrund der Bergungs- und Reinigungsarbeiten muss mit einer mehrstündigen Ableitung gerechnet werden. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten über die AS Göttingen/Nord zu wenden.

