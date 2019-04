Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto gerammt und abgehauen

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Unfalls mit Fahrerflucht ermittelt die Polizei am "Sonnenberg". Eine Autobesitzerin meldete am Sonntagmorgen, dass offenbar ein anderer Autofahrer ihren Pkw gerammt hat.

Nach Angaben der Frau hatte sie ihren Seat Ibiza am Samstag gegen 18.30 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 2 am Fahrbahnrand abgestellt. Als sie am nächsten Morgen gegen 8.30 Uhr wieder zu ihrem Wagen kam, stellte sie eine Beschädigung am hinteren Radlauf auf der Fahrerseite fest. Vom Verursacher war weit und breit nichts zu sehen.

Zeugen, die zwischen 18.30 und 8.30 Uhr eventuell etwas gesehen oder gehört haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. | cri

