Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Jugendliche wollten nur "chillen"

Kaiserslautern (ots)

Eine Zeugin verständigte am Sonntagabend die Polizei, weil sie zwei Jugendliche dabei beobachtete, wie diese über den Zaun eines Kindergartens im Ortsteil Erzhütten kletterten. Als die eingesetzten Polizisten vor Ort waren, ergriffen die zwei Jungs jedoch die Flucht. In der Kaisermühler Straße konnten die beiden von den Polizeibeamten gestellt werden. Die zwei 16- Jährigen gaben an, dass sie auf dem Gelände nur "chillen" wollten und aus Angst vor Ärger wegrannten. Am Kindergarten waren keine Einspruchsspuren oder Sachbeschädigungen feststellbar. Die Jungen wurden anschließend über mögliche Konsequenzen aufgeklärt.

