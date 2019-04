Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Angebot abgelehnt und Gespräch beendet

Landkreis Kusel (ots)

Offenbar noch rechtzeitig hat ein Mann aus dem Landkreis Kusel am Sonntagmorgen sozusagen "den Absprung geschafft" - sonst wäre er wahrscheinlich Opfer eines Betrugs geworden. Wie der Mann aus der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein am Vormittag der Polizei meldete, hatte er an seinem Computer eine Viren-Warnmeldung erhalten. Daraufhin sei ihm als Kontakt der Name einer Firma angezeigt worden, die in solchen Fällen helfen könne, Viren zu beseitigen.

Im Gespräch mit der "Hotline" gewährte der Mann einem Mitarbeiter der Firma den Zugriff auf seinen Computer - dieser bestätigte dann den Virenfund und bot drei verschiedene "Hilfspakete" an, um das Gerät wieder virenfrei zu bekommen. Die Preisspanne der Angebote reichte von 190 bis 500 Euro. Der Betroffene lehnte ab und verständigte anschließend die Polizei, weil ihm die Sache komisch vorkam.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die als "Hilfe" angezeigte Firma im Verdacht steht, unseriös zu agieren. So kursieren im Internet zahlreiche Erfahrungsberichte, in denen von "nicht funktionierender Software zu überteuerten Preisen" die Rede ist. Anstatt das System von Viren zu befreien, würde die angebotene Software sogenannte "Trojaner" installieren, die dann den Computer ausspähen.

Die weiteren Ermittlungen laufen. Die Kripo ermittelt. | cri

Tipps, wie Sie sich vor solchen betrügerischen "Hilfsangeboten" schützen können, finden Sie im Internet auf der Seite www.polizei-beratung.de unter https://s.rlp.de/m073v

