Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizeipräsidium erhält eigenen Hubschrauberlandeplatz

Kaiserslautern (ots)

Polizeihubschrauber können künftig direkt vorm Polizeipräsidium Westpfalz landen. Auf dem Philipp-Mees-Platz entsteht ein Hubschrauberlandeplatz. In Rekordzeit wurde die Landefläche betoniert und über dem Behördenhaus in der Logenstraße weht bereits ein Windsack. "Der Bau des Landeplatzes war kein leichtes Vorhaben: Sicherheitsauflagen mussten beachtet werden und auch der Naturschutz war uns wichtig", so Polizeisprecher Bernhard Christian Erfort. Deshalb wird die über 130 Jahre alte Platane vorm Präsidium in den nächsten Tagen noch umgesetzt. Unter dem Schutz der Ordnungshüter wird sie künftig im Innenhof des Polizeigebäudes residieren. Und auch für die Fußballfiguren vorm Polizeipräsidium ist bereits eine Lösung gefunden. Sie werden ins Fritz-Walter-Stadion umziehen und dort auf den oberen Rängen installiert werden. |erf

