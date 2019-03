Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Versuchter Raub

Kaiserslautern (ots)

Nachdem ein 32-jähriger Mann am Samstag gg. 20.40 Uhr an einem Geldautomaten im westlichen Stadtgebiet Geld abgehoben hatte wurde er auf dem Weg zu seinem Auto von drei Männern attackiert und zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Der Mann wehrte sich jedoch gegen den Angriff und konnte die Angreifer in die Flucht schlagen. Der Geschädigte wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Die Täter waren zw. 1.75 und 1.90 m groß, zwei trugen dunkle Mützen, ein Täter hatte eine Trainingshose an, die anderen beiden Männer trugen Jeans. Zeugenhinweise an die Kripo, Tel.: 0631/369-2620.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell