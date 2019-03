Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand im Gebäude des Bezirksverbandes Pfalz

Kaiserslautern (ots)

Am gestrigen Samstagabend kam es gegen 18:35 Uhr zu einem Brand im Gebäude des Institutes für pfälzische Geschichte und Volkskunde im Benzinoring. Im oberen Teil des unbewohnten Gebäudes, dass in Trägerschaft des Bezirksverbandes Pfalz steht, kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Ausbruch eines Brandes. Neben dem Schaden am Gebäude wurden auch zahlreiche historische Dokumente, wie Bücher, Kartenmaterial und weitere Dokumente durch den Brand sowie Löschwasser beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei Kaiserslautern hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen entstand an dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude ein Sachschaden von ca. 200.000 Euro. Eine detaillierte Schadensfeststellung kann auch im Hinblick auf die beschädigten Bücher und Dokumente erst im Laufe der kommenden Woche erfolgen.

