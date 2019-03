Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Polizei: Beratung auf dem Wochenmarkt Bodenwerder

Bild-Infos

Download

Bodenwerder (ots)

Die Polizei Bodenwerder hat auf Grund der Vielzahl von Telefonanrufen angeblicher Polizeibeamter an den vergangenen beiden Wochenmarkttagen in Bodenwerder eine Beratung angeboten. Trotz des schlechten Wetters nutzten einige Bürger und Bürgerinnen das Angebot und informierten sich sowohl zu dem Thema falsche Polizeibeamte, aber auch zum sog. Enkeltrick oder anderen "Fallen" des Internets. Auch an den beiden kommenden Freitagen steht die Polizei Bodenwerder wieder in der Zeit von 09.30 bis 11:30 Uhr für Gespräche und Beratungen zur Verfügung. Unterstützt wird sie von KHK Alfred Sauer der zusätzlich auch über Maßnahmen des Einbruchsschutzes Informationen weitergeben möchte. POK Arthur Wiebe hofft, dass das Wetter mitspielt und möglichst viele Bürgerinnen und Bürger den Weg zum Wochenmarkt auf sich nehmen und sich beraten lassen.

Rückfragen bitte an:



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Polizeistation Bodenwerder

PHK Dirk Schwarz

Telefon: 05533 - 974 95121

E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell