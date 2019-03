Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Schlägerei in Gaststätte; Ingewahrsamnahme eines gewalttätigen Mannes

Wittlich (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 10.03.2019 kam es gegen 01:00 Uhr zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern in einer Gaststätte in der Straße Bergweilerweg in Wittlich. Im Zuge der gewaltsamen Auseinandersetzung, die auch vor dem Lokal ausgetragen wurde, kam es zu Beschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Der Verursacher der Schlägerei wurde durch Beamte der Pi Wittlich in Gewahrsam genommen. Bei der Durchsuchung des Mannes konnten Betäubungsmittel sichergestellt werden. Auch auf der Dienststelle ließ sich Aggressor nicht beruhigen. Er beleidigte die eingesetzten Beamten und beschädigte eine Überwachungskamera auf der Dienststelle.

Gegen den 35 jährigen Mann leitete die Polizei Wittlich Strafverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung ein.

------------------------------------------------------------ Sienkiewicz, POR, Polizeiinspektion Wittlich, Schloßstraße 28; 54516 Wittlich Telefon: 06571/926-0 Fax: 06571/926-150; piwittlich@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich

Telefon: 06571-9152-0 www.polizei.rlp.de/pd.wittlich

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-9152-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell