POL-PDLU: Speyer - Ampel durch Unfall beschädigt

Speyer (ots) - 07.12.2018, 17.10 Uhr. Ein LKW mit Anhänger befuhr die Schützenstraße in Richtung Retscherkirche, um dann nach rechts in die Landauer Straße abzubiegen. Hierbei erfasste er mit dem Anhänger die dortige Ampel und beschädigte diese. Anschließend verließ das LKW-Gespann die Unfallstelle. Fremdschaden ca. 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

