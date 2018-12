POL-PDLU: Frankenthal: Körperverletzung durch barfüßigen Täter

Frankenthal (ots) - Auf dem Nachhauseweg vom Frankenthaler Weihnachtsmarkt am 07.12.2018 um 22:30 Uhr wird ein 45-jähriger Frankenthaler Opfer einer Körperverletzung. Der unbekannte Täter stößt sein Opfer in der Rheinstraße zunächst von hinten, sodass dieser vornüber zu Boden fällt. Anschließend schlägt der Täter dem am Boden liegenden noch mit der Faust ins Gesicht. Der Täter soll dabei dunkle Kleidung getragen haben und - eher untypisch für die Jahreszeit - barfuß gewesen sein.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Telefon: 06233-313 0

E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



