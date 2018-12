POL-PDLU: Frankenthal: Brand in einer Kleingartenanlage

Frankenthal (ots) - Am frühen Abend des 07.12.2018 melden zahlreiche Bürger der Frankenthaler Polizei und Feuerwehr einen Brand in der Kleingartenanlage im Sauweideweg in Frankenthal. Vor Ort stellen die Einsatzkräfte fest, dass eine Kleingartenparzelle und die darauf befindliche Hütte im Vollbrand steht. Die Feuerwehr kann ein Übergreifen auf benachbarte Parzellen verhindern und den Brand löschen. Da auf dem Grundstück keine Elektrizität vorhanden ist und die Brandursache bislang nicht geklärt werden kann, wird nun wegen Brandstiftung ermittelt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

