POL-PDLU: Frankenthal: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Frankenthal (ots) - Am Freitag, den 07.12.2018 gegen 15:00 Uhr befährt ein 28-jähriger Heßheimer mit seinem Seat die Industriestraße in Frankenthal von der Wormser Straße her kommend in Richtung Westen. Ein 50-Jähriger Mannheimer kommt ihm mit seinem Transporter entgegen. Nach der Bahnunterführung gerät der Seat aufgrund eines technischen Defekts auf die Gegenfahrspur und kollidiert hier frontal mit dem Transporter. Beide Unfallbeteiligten bleiben zum Glück unverletzt, jedoch werden beide Fahrzeuge so schwer beschädigt, dass diese abgeschleppt werden müssen. Der Sachschaden wird auf ca. 25.000EUR geschätzt.

