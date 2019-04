Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Quad gestohlen

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Quad ist in den vergangenen Tagen im Bereich "Fröhnerhof" gestohlen worden. Der Diebstahl fiel am Freitagmorgen auf. Offenbar hatten unbekannte Täter das vierrädrige Motorrad in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 22 und 7 Uhr mitgenommen.

Das Quad war nicht angemeldet, trägt also kein amtliches Kennzeichen. Hinweise auf mögliche Täter und/oder den aktuellen Standort des Fahrzeugs nimmt die Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 entgegen. | cri

