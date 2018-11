POL-PDWO: 600 Liter Diesel aus Baumaschinen gestohlen

Worms-Rheindürkheim (ots) - Zwischen Montag und Dienstag zapfte unbekannter Täter im Schutz der Dunkelheit den Kraftstoff aus zwei Baufahrzeugen ab. Auf einer Baustelle in der Hüttenstraße wurden zunächst die Tankdeckel an einem Bagger und einer Walze aufgebrochen und ca. 600 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Worms unter 06241/852-0.

