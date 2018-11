POL-PDWO: Falsche Preisschilder - Betrüger überführt

Worms (ots) - Waren im Wert von 450 Euro versuchte ein 30-jähriger Wormser am gestrigen Montag zum Schnäppchenpreis von 6,56 Euro zu ergattern. Der Betrüger begab sich gegen 18:30 Uhr in einen Baumarkt "Am Gallborn" und etikettierte kurzer Hand einen Akkubohrhammer samt umfangreichen Zubehör mit Preisschildern, die er sich dafür eigens angefertigt hatte. Dabei wurde er vom Ladendetektiv beobachtet und überführt. So muss der Täter jetzt doch auf Schnäppchenpreise am "Black-Friday" hoffen.

