POL-PDWO: Trickdiebstahl

Worms (ots) - Eine 70-jährige Frau aus der Paulusstraße wurde am gestrigen Montag Opfer eines dreisten Trickdiebstahls. Gegen 13:30 Uhr klingelte eine unbekannte männliche Person an ihrer Haustür und gab vor, sich für Antiquitäten zu interessieren. Die Geschädigte ließ den Mann daraufhin in die Wohnung. Dort spiegelte dieser Interesse an Vasen und Krügen vor. Letztlich gelang es ihm die Geschädigte so abzulenken, das er Schmuck im Wert von mehreren einhundert Euro entwenden konnte. Anschließend entfernte er sich unter dem Vorwand, Geld auf der Bank abheben zu wollen, aus der Wohnung. Hinweise nimmt die Polizei Worms unter der Rufnummer 06241-8520 entgegen.

