Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Aggressiver Zocker wird rabiat

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht einen Mann, der am Montagabend in einer Spielhalle in der Pariser Straße ausgetickt ist. Weil der Unbekannte mit roher Gewalt auf die Tasten eines Spielautomaten einschlug, sprach eine Mitarbeiterin ihn gegen 20.20 Uhr an. Offenbar steigerte das jedoch nur die Aggressivität des Mannes. Er attackierte die Frau sowie eine Kundin, die zu Hilfe gekommen war, schlug ihr mit der Hand ins Gesicht und zerriss ihre Tasche.

Der rabiate Zocker konnte schließlich mit Unterstützung weiterer Gäste nach draußen bugsiert werden. Er lief in Richtung Kotten davon.

Von dem Mann ist derzeit nur bekannt, dass er ungefähr 1,70 Meter groß und schlank ist, kurze dunkle Haare hat und eine schwarze Jacke trug. Dem Äußeren nach zu urteilen soll der Täter vermutlich südostasiatischer Herkunft sein.

Hinweise auf den Mann und seine Fluchtrichtung nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 jederzeit entgegen. | cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell