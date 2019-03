Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrrad nicht "nachttauglich" und Radler betrunken

Kaiserslautern (ots)

Weil er sich an einem verschlossenen Fahrrad zu schaffen machte, hat ein junger Mann am Montagabend am Fackelrondell die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Da die "Prozedur" ungewöhnlich lange dauerte, befürchteten die Beamten, dass es sich nicht um das Fahrrad des Mannes handelt - deshalb sprachen sie ihn an und unterzogen ihn einer Kontrolle. Dabei konnte jedoch geklärt werden, dass dem 22-Jährigen das Fahrrad zwar gehört, sich aber das Schloss aufgrund eines abgenutzten Schlüssels nicht mehr richtig öffnen/schließen lässt.

Weiterfahren lassen konnten die Polizisten den jungen Mann aber trotzdem nicht. Der Grund: Er hatte zu viel getrunken und sein Fahrrad war auch nicht "nachttauglich", denn es fehlte die Beleuchtung.

Wegen seiner Alkoholfahne wurde der 22-Jährige zum Atemtest gebeten - Ergebnis: 0,97 Promille. Um zu verhindern, dass sich der Mann doch noch aufs Rad setzt, wurde aus beiden Rädern die Luft gelassen - der 22-Jährige schob daraufhin sein Bike nach Hause. | cri

