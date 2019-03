Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebe stehlen EC-Karte mit PIN und heben Geld ab

Otterbach (ots)

Ein 61-Jähriger ist am Montag in einem Lebensmitteldiscounter in der Ziegelhütterstraße bestohlen worden. Der Mann stellte den Diebstahl gegen 11 Uhr an der Kasse fest. Als er seine Einkäufe bezahlen wollte, war sein Geldbeutel nicht mehr da. Taschendiebe hatten das Portemonnaie unbemerkt aus der Jackentasche des 61-Jährigen gestohlen. Weil der Mann EC-Karten und PIN gemeinsam im Geldbeutel aufbewahrte, hatten die Diebe leichtes Spiel: Etwa zur gleichen Zeit, als der Mann an der Kasse stand, wurde an einem Geldautomaten im Ort eine Abhebung mit einer der gestohlenen Bankkarten registriert. Neben dem Bargeld aus dem Geldbeutel, den EC-Karten und Ausweisdokumenten erbeuteten die Diebe so noch 500 Euro vom Konto des Geschädigten. |erf

