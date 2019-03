Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Fazit der Polizei Bad Kreuznach zum Narrenkäfig am 28.02.2019 in Bad Kreuznach

Weitestgehend friedlich feierten bei besten Witterungsbedingungen im proppenvollen "Narrenkäfig" die Närrinnen und Narren. Wie bereits mitgeteilt, wurde gegen 16:30 Uhr die Kapazitätsgrenze des Veranstaltungsgeländes fast erreicht, sodass die Eingänge zumindest zeitweise geschlossen werden mussten.

Gegen 19:20 Uhr kam es in Bad Kreuznach, Planiger Straße 17, zu einer Körperverletzung. Nach den ersten Feststellungen sei eine 4-köpfige Personengruppe in Höhe eines dortigen Imbisslokales von drei unbekannten männlichen Personen zunächst verbal angegangen worden. Im weiteren Verlauf dieser verbalen Auseinandersetzung seien die drei Männer gezielt auf eine Person aus der Personengruppe zugegangen. Als einer der Männer zum Schlag ausgeholt habe, sei die 46-jährige spätere Geschädigte dazwischen gegangen. In dem anschließenden Gerangel kam die 46-jährige Frau vermutlich aufgrund eines Schlages zu Sturz und verlor das Bewusstsein. Sie wurde in ein Bad Kreuznacher Krankenhaus eingeliefert. Da der Geschehensablauf noch unklar ist, bittet die Polizei in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise zu den Abläufen. Bei den tatverdächtigen Personen soll es sich um 3 schwarz gekleidete Männer gehandelt haben. Zwei der Männer seien ca. 170cm groß gewesen. Der dritte Mann war ca. 180cm bis 190cm groß.

Gegen Ende der Veranstaltung meldeten sich zwei Frauen und gaben an, auf dem Kornmarkt unsittlich berührt worden zu sein. Der beschuldigte Mann im Alter von 44 Jahren konnte durch die eingesetzten Polizeikräfte bereits vor Ort ermittelt werden.

Anlässlich der Durchführung von polizeilichen Maßnahmen kam es durch zwei 18- und 38-jährige Männer zu Widerstandhandlungen gegen Kräfte der Bereitschaftspolizei. Durch einen 15-jährigen wurden eingesetzte Kräfte beleidigt.

Ein positives Ergebnis erbrachten die gemeinsamen Jugendschutzkontrollen von Polizei und Jugendamt. Sachverhalte, bei denen Kinder bis 14 Jahren alkoholisiert oder ihr Wohlbefinden in anderer Weise gefährdet war, konnten nicht festgestellt werden. Insgesamt wurden 103 Kontrollmaßnahmen durchgeführt. Es wurden ca. 2 Liter "harte" Alkoholika entsorgt und eine BigPack Zigaretten sichergestellt.

Über den Veranstaltungstag wurden mehrere Fundsachen bei den Einsatzkräften abgegeben. Die Gegenstände werden derzeit bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach verwahrt. Die Eigentümer können ihre Verlustsachen dort durch Vorlage eines Eigentumsnachweises in Empfang nehmen. Anfang kommender Woche werden die Fundsache an das Fundbüro der Stadtverwaltung Bad Kreuznach übergeben.

Die bisherige polizeiliche Bilanz lautet: Strafanzeigen insgesamt: 19 davon Körperverletzung: 11 Widerstand gg. Vollstreckungsbeamte: 2 Beleidigungen gg. Vollstreckungsbeamte: 1 Sex. Belästigung: 1 Beleidigungen: 1 Sachbeschädigung: 2 Hausfriedensbruch: 1 Taschendiebstahl: 1 Platzverweise: 17 Ingewahrsamnahme: 1

