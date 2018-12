POL-HI: Einbrüche in Einfamilienhäuser in Elze

Hildesheim (ots) - (jpm)Am Wochenende kam es zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser in Elze.

Am 08.12.2018, in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 22:20 Uhr, stiegen bisher unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster in ein Haus in der Henriette-Sander-Straße ein. Im Inneren wurden diverse Räume nach Diebesgut durchsucht. Dabei wurde die im Haus befindliche Weihnachtsbeleuchtung ausgeschaltet. Gestohlen wurden Bargeld in dreistelliger Höhe, Schmuckgegenstände sowie ein Notebook. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Am 09.12.2018, zwischen 20:10 Uhr und 22:55 Uhr, gelangten unbekannte Täter in ein Haus in der Conrad-Meichner-Straße, nachdem ein Kellerfenster gewaltsam geöffnet worden ist. Im Anschluss wurde das Haus durchsucht. Die Täter nahmen einen dreistelligen Bargeldbetrag, mehrere Uhren sowie ein Mobiltelefon mit. Der Gesamtschaden wurde im vorliegenden Fall auf ca. 9.000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise zu beiden Taten nimmt die Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 entgegen.

