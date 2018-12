Hildesheim (ots) - Duingen Ungebetene Gäste suchten in der Nacht von Freitag, 07.12.2018 auf Samstag, 08.12.2018 in 31089 Duingen, Linderweg, die dortige Reithalle, sowie ein am Ortsrand befindliches Wohnhaus auf. Der oder die Täter drangen in die Objekte ein und entwendeten zumindest in einem Fall Bargeld. Ebenfalls wurde in diesem Zeitraum versucht gewaltsam in die Räume des Sportzentrums am Brunnenweg einzubrechen. Dort wurde jedoch die Alarmanalge ausgelöst, so dass die weitere Tatausführung aufgegeben wurde. Die gesamte Schadenshöhe dieser Taten steht noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, bittet die Polizei Alfeld sich unter Tel. 05181/91160 zu melden./tsc

