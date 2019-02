Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Niederlangen - Zwei Personen mit Verletzungen ins Krankenhaus

Niederlangen (ots)

Gestern Morgen kam es gegen 07:50 Uhr auf der Sustrumer Straße zu einem Verkehrsunfall. Drei Personen zogen sich dabei Verletzungen zu.

Eine 44-jährige Frau befuhr die Haferkampstraße und wollte auf die Sustrumer Straße in Richtung Niederlangen abbiegen. Hierbei übersah sie das Auto eines 29-jährigen Mannes, welches die Sustrumer Straße in Richtung Sustrum befuhr und sich in einem Überholvorgang befand. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Die 44-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, ein fünfjähriges Kind zog sich leichte Verletzungen zu. Der 29-jährige Mann aus Renkenberge wurde ebenfalls leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf ca. 6500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell