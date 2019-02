Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Täter durch Anwohner gestört

Werlte (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurden zwei Täter bei einem Einbruchversuch in der Südstraße gestört. Zwei dunkel gekleidete Personen machten sich gegen 02:30 Uhr an einer Haustür eines Einfamilienhauses in der Südstraße zu schaffen. Durch die Geräusche geweckt, zog die Anwohnerin eine Jalousie hoch. Sie konnte noch zwei Personen weglaufen sehen. Hinweise nimmt die Polizei in Werlte unter der Rufnummer (05951)993920 entgegen.

