Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Versuchter Einbruch in Versicherungsbüro

Freren (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen in das Büro einer Versicherungsagentur in der Bahnhofstraße einzudringen. Die Täter scheiterten an einer Tür. Die Höhe des Schadens wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Freren unter der Rufnummer (05902)93130 in Verbindung zu setzen.

