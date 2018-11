POL-OS: Quakenbrück - Hochwertiges E-Bike gestohlen

Quakenbrück (ots) - An einem Supermarkt an der Oldenburger Straße wurde am Freitagabend, zwischen 20 Uhr und 20.20 Uhr, ein neongelb-schwarzes Elektrofahrrad gestohlen. Das hochwertige Rad der Marke Kalkhoff hat ein blaues Versicherungskennzeichen 317 AKR. Hinweise zu dem Diebstahl und dem Verbleib des Fahrrades bitte an die Polizei in Bersenbrück, 05439 9690.

