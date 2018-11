POL-OS: Osnabrück - Pedelec am Theater entwendet

Osnabrück (ots) - Ein weißes E-Bike der Marke Stromer wurde am Freitag zwischen 19 Uhr und 22 Uhr am Domhof, in unmittelbarer Nähe zum Theater, von unbekannten Tätern gestohlen. Hinweise zu dem Diebstahl und dem Verbleib des hochwertigen Pedelec nimmt die Polizei unter 0541 327 2115 oder 0541 327 3203 entgegen.

