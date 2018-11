Osnabrück (ots) - Eine Unfallflucht ereignete sich am Freitag zwischen 15.45 Uhr und 17.10 Uhr am Haster Weg, in Höhe Hausnr. 93. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte einen gemauerten Pfeiler und einen Zaun und fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder sich zu melden. Hinweise zu dieser Unfallflucht nimmt die Polizei unter 0541 327 2215 oder 0541 327 2315 entgegen.

