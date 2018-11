POL-OS: Osnabrück - Baumaschinen in Atter gestohlen

Osnabrück (ots) - Mindestens drei Baumaschinen sind in der Nacht zu Samstag, gegen 01.19 Uhr, von einem Firmengelände an der Prof.-Porsche-Straße gestohlen worden. Die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu dem umzäunten Betriebsgelände, indem sie ein Zaunelement entfernten. Durch diese Öffnung konnten sie später dann auch die Baumaschinen abtransportieren. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Osnabrück unter 0541 327 2215 entgegen.

