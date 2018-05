POL-HRO: Verfassungsfeindliche Parolen in Güstrow

Güstrow (ots) - Am 04.05.2018, gegen 22:30 Uhr, riefen unbekannte Täter im Bereich der Lindenallee in Güstrow verfassungsfeindliche Parolen. Nach Aussagen eines Hinweisgebers geschah dies im Zusammenhang mit einer Körperverletzung zum Nachteil von drei unbekannten Personen. Die Polizei hat trotz sofortiger Absuche im Tatortbereich keine Geschädigten ausfindig machen können. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet die Geschädigten oder Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Güstrow unter der Rufnummer 03843 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Nico Findeklee Polizeiführer vom Dienst

