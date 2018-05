POL-HRO: Geräteschuppen in Rerik durch Feuer komplett zerstört

Bad Doberan (ots) - Am Freitagnachmittag kam es in Rerik zu einem Brand eines Geräteschuppens, welcher durch das Feuer komplett zerstört wurde. Nach ersten Erkenntnissen ist der Brand durch die Bekämpfung von Unkraut durch einen verwendeten Gasbrenner ausgelöst worden. Dabei geriet ein Karton in Brand und griff auf die Holzwand des Geräteschuppens über. Die alarmierte Feuerwehr löschte den brennenden Geräte-schuppen und konnte ein Übergreifen auf das angrenzende Wohngebäude verhindern. Derzeit wird der angerichtete Schaden auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen

