POL-HRO: Ergebnisse der Auftaktveranstaltung zur Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" - "Radfahrer im Straßenverkehr"

Rostock (ots) -

Gestern führte die Polizeiinspektion Schwerin die Auftaktveranstaltung zur Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" im Polizeipräsidium Rostock durch. Den gesamten Monat Mai über werden Verkehrsteilnehmer verstärkt zum Thema "Radfahrer im Straßenverkehr" kontrolliert. Zwischen 10 und 15:30 Uhr waren 26 Beamte hierzu im Einsatz. Sie kontrollierten in der Fußgängerzone der Schweriner Innenstadt insgesamt 68 Radfahrer. In diesem Zusammenhang sprachen sie 35 mündliche Verwarnungen aus und fertigten acht Verwarngelder wegen der Missachtung des Durchfahrverbots. Zusätzlich wurden mobile Kontrollen im Schweriner Stadtgebiet durchgeführt. Hierbei kontrollierten die Beamten 102 Radfahrer, von denen sie 69 mündlich und 22 schriftlich verwarnten - u.a. wegen der Missachtung des Rechtsfahrgebotes und technischer Mängel. Neben den Kontrollmaßnahmen sind die Fahrradfahrer durch Beamte des Präventionsbereichs der Polizeiinspektion Schwerin angesprochen und über die besonderen Gefahren für Zweiradfahrer aufgeklärt sowie über Diebstahlssicherungen ihrer Räder informiert worden. Als Zusatzangebot nutzten insgesamt 66 Fahrradfahrer die Gelegenheit, ihre Zweiräder kodieren zu lassen. Ziel der Auftaktveranstaltung war es, den Radfahrern die Teilnahme am Straßenverkehr und die damit verbundenen Gefahren näher zu bringen und zu thematisieren, sowie das rechtskonforme Verhalten bei den Verkehrsteilnehmern zu fördern, um langfristig die Zahl der Verkehrsunfälle zu senken. Die gestern durchgeführten Maßnahmen wurden von der Bevölkerung durchweg positiv aufgenommen. Auch im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg fand gestern die Auftaktveranstaltung zur o.g. Kampagne statt. Die Ergebnisse hierzu werden von dort am heutigen Tage in einer gesonderten Pressemitteilung veröffentlicht. Im Juni werden Alkohol und Drogen die Schwerpunkte der Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" sein. Das Thema "Geschwindigkeit" wird hierbei immer eine zentrale Rolle einnehmen.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Stefan Baudler

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell