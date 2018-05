POL-HRO: Brand in Güstrower Wohnhaus

Rostock (ots) - Am 04.05.2018 kam es gegen 14:45 Uhr in der Güstrower Prahmstraße aus bisher unbekannter Ursache zum Ausbruch eines offenen Feuer in einer Wohnung des Mehrfamilienhaus.

Nach ersten Erkenntnissen war die Brandentstehung im Schlafzimmer der 2-Raum-Wohnung. Durch das Feuer erlitt der 46-jährige Wohnungsinhaber großflächige Verbrennungen und musste mittels Rettungshubscharuber in eine Spezialklinik verlegt werden. Zur Brandbekämpfung kamen 25 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Güstrow mit drei Feuerwehren und einem Gerätewagen zum Einsatz.

Die Güstrower Kriminalpolizei hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen.

Detlef Uhl Polizeihauptrevier Güstrow

