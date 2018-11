POL-OS: Bissendorf - Pkw-Aufbrüche

Bissendorf (ots) - In der Nacht zu Samstag wurden in Bissendorf, Am Rosenmühlenbach, in der Bussardstraße und am Evers Kamp mehrere hochwertige Autos aufgebrochen. Gestohlen wurden aus einem 5-er BMW, einem Daimler AMG und einem Daimler E220 D die Lenkräder mit Airbag und die Bedieneinheiten für Navigationsgeräte/Telefonanlage. Es entstand hoher Sachschaden. Hinweise zu diesen Taten bitte an die Polizei in Melle unter 05422 920600.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

015209399168

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell