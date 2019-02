Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Bauwagen aufgebrochen

Lingen (ots)

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagnachmittag brachen bislang unbekannte Täter die Fenster eines Bauwagens in der Straße Brauers Hof auf. Der Wagen stand auf einem Grundstück in dem Neubaugebiet im Ortsteil Brögbern. Es wurden lediglich Pfandflaschen gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

