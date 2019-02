Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Sachbeschädigungen an Schulzentrum

Dörpen (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es an der Oberschule in der Schulstraße zu gleich mehreren Sachbeschädigungen.

Unbekannte Täter brachen einen Fahrradständer ab und besprühten Hinweisschilder sowie eine Gebäudemauer mit schwarzer und weißer Farbe. Es wurde unter anderem ein Hakenkreuz auf die Hausfassade gesprüht. Zudem schlugen die Täter eine Scheibe der alten Turnhalle am Busbahnhof ein. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt.

Vor der Grundschule sprühten die Täter mit schwarzer Farbe ein Hakenkreuz auf die Pflasterung.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dörpen unter der Rufnummer (04963)8911 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell