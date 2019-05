Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunkenen Autofahrer gestellt

Kaiserslautern (ots)

Einem betrunkenen Autofahrer ist die Polizei am Dienstagabend im Stadtgebiet auf die Spur gekommen. Aufgrund eines Hinweises auf einen Opel Vivaro, dessen Fahrer offenbar alkoholisiert ist, machte sich eine Streife auf die Suche nach dem Fahrzeug - sie fand es in einer Straße am nördlichen Stadtrand, der Motor war noch warm, aber vom Fahrer weit und breit nichts mehr zu sehen.

Allerdings stellten die Polizeibeamten fest, dass der Pkw nicht verschlossen war. Im Wageninneren befanden sich persönliche Unterlagen, die Hinweise auf den mutmaßlichen Fahrer ergaben. Ihm stattete die Streife wenig später zu Hause einen Besuch ab. Der 52-Jährige gab zu, den Wagen gefahren zu haben und gerade erst nach Hause gekommen zu sein. Ihm wurde ein Atemalkoholtest angeboten - dieser zeigte einen Wert von 1,28 Promille.

Daraufhin wurde der Mann zwecks Blutprobe zur nächsten Dienststelle gebracht. Auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu. Der Führerschein des 52-Jährigen wurde sichergestellt. | cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell