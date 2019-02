Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen, Rhein-Neckar-Kreis: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach einer Unfallflucht in der Rohrbacher Straße suchen die Ermittler des Polizeireviers Wiesloch nach Zeugen. Ein bislang Unbekannter streifte im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochmittag einen geparkten Audi auf dem Parkplatz eines Restaurants und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Audi entstand ein Sachschaden von mindestens 2.500 EUR. Zeugen des Vorfalls, werden gebeten, sich unter 06222 57090 an die Beamten zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell