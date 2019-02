Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Von der Fahrbahn abgekommen und gegen Sattelzugmaschine geprallt

Mannheim-Neckarau (ots)

Fast 15.000 Euro Sachschaden ist bei einem Unfall am Mittwochabend im Stadtteil Neckarau entstanden. Ein 28-jähriger Mann war kurz nach 21 Uhr mit seinem Audi A3 in der Floßwörthstraße in Richtung Mallaustraße unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine am Fahrbahnrand abgestellte Sattelzugmaschine. Anschließend wurde er nach links geschleudert und prallte gegen einen Anhänger, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite abgestellt war. Hierbei zog sich der 28-Jährige schwere Verletzungen im Kopfbereich zu. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung in eine Klinik eingeliefert, wo er zunächst stationär aufgenommen wurde.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der Audi-Fahrer bei dem Aufprall nicht angegurtet.

Der Audi des 28-Jährigen war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell