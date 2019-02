Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unfallzeugen gesucht + Alkoholisiert aufgefahren

Cuxhaven (ots)

Unfallzeugen gesucht

Am Dienstag (26.02.2019) ereignete sich gegen 14:20 Uhr in der Ortschaft Bramel ein Verkehrsunfall, bei dem kurz vor dem Ortsausgang in Richtung Elmlohe zwei entgegenkommende PKW miteinander kollidierten. Der auffallend grüne PKW, der in Richtung Elmlohe fuhr, kam erst nach mehreren Metern hinter dem Ortsschild zum Stehen, während der andere Beteiligte PKW, ein silberfarbener Mercedes, in der Ortschaft liegen blieb. Eine Fahrzeugführerin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten vor Ort abgeschleppt werden. Aufgrund widersprüchlicher Angaben bittet die Polizei Schiffdorf Unfallzeugen, sich unter der Telefonnummer 04706 / 9480 zu melden.

++++++++++++

Alkoholisiert aufgefahren

Cuxhaven. Am Dienstag kam es gegen 18:25 Uhr an der Kreuzung Südersteinstraße / Abendrothstraße / Westerwischweg zu einem Auffahrunfall, bei dem ein geschätzter Schaden in Höhe von etwa 3.500 Euro entstand. Als ein 57-jähriger BMW-Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste, bemerkte dies ein 43-jähriger, nachfolgender Sprinter-Fahrer offenkundig zu spät und fuhr auf seinen Vordermann auf. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 43-Jährige alkoholisiert am Straßenverkehr teilgenommen hat und veranlassten auf richterliche Anordnung eine Blutprobenentnahme. Zudem beschlagnahmten sie den Führerschein des Mannes. Verletzt wurde nach Polizeikenntnis niemand.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anke Rieken

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell