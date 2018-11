POL-PDLD: Gommersheim - Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Gommersheim (ots) - Gestern Nachmittag (17.11.2018, 16:56 Uhr) kam es in Gommersheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 14-jähriger Fahrradfahrer verletzt wurde. Der Fahrradfahrer befuhr die Hauptstraße in Richtung Geinsheimer Straße und musste an der dortigen Kreuzung verkehrsbedingt bremsen. Ein hinter ihm fahrender 54-jähriger PKW-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr leicht auf das Fahrrad des 14-jährigen auf. Der Fahrradfahrer kam hierdurch zu Fall und zog sich nach ersten Erkenntnissen leichte Prellungen und Schürfwunden im Hüftbereich zu. Der Fahrradfahrer wurde zur weiteren Behandlung vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Der Vater des 14-jährigen kümmerte sich um das Fahrrad seines Sohnes, welches aufgrund eines Achters im Hinterreifen nun nicht mehr fahrbereit war.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben



Mike Bourdy



Telefon: 06323/9550

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell